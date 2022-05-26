Москва, , 20:26 — REGNUM 24-летний центральный полузащитник ЦСКА и сборной России по футболу Константин Кучаев вернулся в московский клуб после аренды в казанском «Рубине». Об этом 26 мая сообщил агент футболиста Александр Клюев.

Игрок команды Зенит Данил Круговой и игрок команды Рубин Константин Кучаев Дарья Драй © ИА REGNUM

«Остается ли Кучаев в «Рубине»? Нет, Костя возвращается в ЦСКА», — цитирует Клюева издание «Спорт-Экспресс».

В прошедшем сезоне Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 Константин Кучаев принял участие в девяти турах регулярного чемпионата, в которых отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей. Также полузащитник получил две желтые карточки.

Текущее соглашение Кучаева с «красно-синими» рассчитано до 30 июня 2024 года. Профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает футболиста в 4 миллиона евро.