26 мая 2022 | Время чтения 3 мин

В сети обсудили слова депутата Госудумы от Республики Крым о том, что Россия не уйдёт с освобождённых территорий Украины.

Тимур Кондратьев, , 20:42 — REGNUM Заявление депутата Государственной думы от Республики Крым Михаила Шеремета о том, что предоставление российского гражданства населению Херсонской и Запорожской областей в очередной раз доказывает, что Россия не уйдёт и не оставит без защиты освобождённые территории, вызвало реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 26 мая в социальной сети «ВКонтакте».

Виктор Севец. Лодки в Геническе. 1960-е Украина, Херсонская область

Михаил Шеремет Krym.er.ru

«Ну, когда в своих регионах процветает порядок и лучшая жизнь, то почему бы не распространить это дальше?» — задаётся вопросом Артур Г.

Многие пользователи пришли к выводу, что Киев уже не раз продемонстрировал свою нацистскую сущность, поэтому вновь доверить ему жизни мирного населения Россия не вправе.

«Россия больше не позволит киевскому режиму угнетать народ на этих территориях. Освобождённые жители уже могут жить спокойно, торговать с соседними регионами и быть уверенными, что Россия их не бросит в беде. Никогда», — пишет Денис М.

Некоторые комментаторы отмечают, что жесты доброй воли, подобные тем, которые Москва показала Киеву, осуществив вывод войск с киевского и черниговского направлений, обернулись сущим кошмаром для местных жителей, а также ущербом для Российской Федерации на информационном фронте.

«Правильные слова! Наши войска уже ушли один раз из Бучи, так нацики там своё же население повырезали, ещё и наших вояк в бесчинствах обвинили. Подобное повторять нельзя, даже преступно!» — указывает Ярослав К.

«Правильно, хватит нам ошибок, подобных Буче. Киевскому режиму верить нельзя, в ответ на наше милосердие и добрые жесты они самые гнусные провокации устраивают. Армия Россия должна быть на Украине до конца времён, и точка», — считает Руслан Х.

Часть людей считает необходимым осуществлять постоянную защиту населения освобождённых территорий Украины, чтобы впредь не допустить расправ над инакомыслящими.

«Бандерлоги успешно продемонстрировали, что они делают с местным населением, которое просто гуманитарку получало. Не говоря о чём-то большем. Уход стал бы предательством и поводом к массовой резне. Нет, Россия должна остаться, тем более что исторически это наши земли и наш народ», — поделился своим мнением Артём Л.

Бандерлоги Цитата мф Маугли. реж. Роман Давыдов. 1973. СССР

Ряд пользователей указывает на то, что освобождение Украины идёт полным ходом, и нельзя ни в коем случае останавливаться на достигнутых результатах, потому что ещё многие ждут, когда Россия освободит их от нацистской оккупации.

«Верно! Так как это наши земли и всегда таковыми были, и там жили наши люди, которые говорят и живут как русские, говорят по-русски. Им нужна наша защита», — отмечает Маргарита Ф.

«Хотелось бы больше подробностей: с каких конкретно освобождённых территорий? Запорожье и Херсон, понятное дело, уже наши. Но что по поводу Харьковской области? Там уже стоят наши войска, но занимают пока не так много территории региона. А что касаемо Одессы? Не дело русские города оставлять под нацистской оккупацией. Главное — не останавливаться на достигнутом и идти вперёд!» — призывает Марат С.

Напомним, 25 мая депутат Государственной думы от Республики Крым Михаил Шеремет заявил РИА Новости о том, что предоставление российского гражданства населению Херсонской и Запорожской областей в очередной раз доказывает, что Россия не уйдёт и не оставит без защиты освобождённые территории.