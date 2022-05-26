Москва, , 20:23 — REGNUM Планы превращения военного блока НАТО в глобальный альянс с претензией на всемирное военное доминирование обречены на провал, заявил 26 мая министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью RT Arabic.

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Он отметил, что это «опасный путь».

«НАТО, судя по всему, никто не собирается даже реформировать. Они собираются делать из этого «оборонительного союза» глобальный альянс с претензией на военное доминирование по всему миру. Это опасный путь. Он, безусловно, обречен на провал», — сказал глава МИД России.

При этом Сергей Лавров напомнил, что практически все прежние договоренности с Североатлантическим альянсом были нарушены самим блоком НАТО.

«Мы многократно подписывали разные «лозунги»: «от Атлантики до Тихого океана», «от Лиссабона до Владивостока», «теперь мы все братья и сестры». Но они сохраняли свою военную сущность и продолжали двигать «линию обороны» вплотную к нашим границам», — отметил Лавров.

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