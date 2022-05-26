Москва, 26 мая, 2022, 20:23 — ИА Регнум. Планы превращения военного блока НАТО в глобальный альянс с претензией на всемирное военное доминирование обречены на провал, заявил 26 мая министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью RT Arabic.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

Он отметил, что это «опасный путь».

«НАТО, судя по всему, никто не собирается даже реформировать. Они собираются делать из этого «оборонительного союза» глобальный альянс с претензией на военное доминирование по всему миру. Это опасный путь. Он, безусловно, обречен на провал», — сказал глава МИД России.

При этом Сергей Лавров напомнил, что практически все прежние договоренности с Североатлантическим альянсом были нарушены самим блоком НАТО.

«Мы многократно подписывали разные «лозунги»: «от Атлантики до Тихого океана», «от Лиссабона до Владивостока», «теперь мы все братья и сестры». Но они сохраняли свою военную сущность и продолжали двигать «линию обороны» вплотную к нашим границам», — отметил Лавров.