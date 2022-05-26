София, , 20:23 — REGNUM Переселенцы из Украины, получившие статус беженцев в Болгарии, должны как можно скорее приступить к работе на болгарских государственных и частных предприятиях, а также в структурах обслуживания и других видов бизнеса. Об этом заявил болгарский министр туризма Христо Проданов, сообщает 26 мая БНР.

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Христо Проданов «У украинских беженцев есть шанс выйти на болгарский рынок труда и интегрироваться в наше общество. Однако для этого им необходимо начать работать».

По словам Проданова, София располагает возможностью предоставлять беженцам проживание, питание и медикаменты, однако в обозримом будущем им придется самостоятельно зарабатывать, чтобы обеспечивать себя и своих детей.

Напомним, до 31 мая размещенные в болгарских гостиницах вынужденные переселенцы с Украины должны быть переведены на государственные базы. Одновременно в ряде крупных населенных пунктов Болгарии из-за недостатка финансирования планируется закрыть несколько центров для беженцев.

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