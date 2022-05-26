Екатеринбург, , 20:50 — REGNUM Российский телеведущий Дмитрий Губерниев не будет участвовать в фестивале «Ночь музыки» в Екатеринбурге. Об этом пишет информационное агенство Ura.ru 26 мая.

Дмитрий Губерниев (сс) Департамент информационной политики Свердловской области

«24 июня я работаю в Санкт-Петербурге, у меня там частное мероприятие. Ваня прекрасный ведущий, я надеюсь, он проведет вашу «Ночь музыки». Организаторы прекрасно знают мой телефон, надо было раньше позвонить. Такие вещи решаются заранее, а не так: «Ваня не приедет, давайте вы"», — заявил Губерниев. К слову, имя окончательного ведущего мероприятия по-прежнему не раскрывается.

Напомним, что «Ночь музыки» состоится в Екатеринбурге 24 июня 2022 года. В рамках мероприятия запланированы выступления нескольких тысяч музыкантов на 100 различных сценах.

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