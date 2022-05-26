Ростов-на-Дону, 26 мая, 2022, 20:17 — ИА Регнум. Международный аэропорт «Платов» (Ростов-на-Дону) возобновит полноценную работу через две недели после открытия. Об этом сообщил журналистам директор авиакомпании «Азимут» Эдуард Теплицкий.

Donland.ru Первый борт в аэропорту «Платов»

«Мы не знаем, когда это [открытие аэропорта «Платов»] произойдет. Надеемся, в скором времени аэропорт откроется. После открытия «Платова» мы планируем восстановить внутренние и международные рейсы уже через две недели», — сказал он.

ИА REGNUM сообщало, что международный аэропорт «Платов» приостановил свою работу 24 февраля в связи с началом специальной военной операции на Украине. Вместе с ростовской воздушной гаванью закрыты и другие аэропорты юга России. Пока ограничение полётов продлено до 31 мая.