Санкт-Петербург, , 20:13 — REGNUM 29-летний опорный полузащитник Магомед Оздоев, выступавший последние четыре года за санкт-петербургский «Зенит», отказался от перехода в венгерский «Ференцварош». Об этом 26 мая сообщило издание «РБ Спорт».

Магомед Оздоев Андрей Пронин © ИА REGNUM

Ранее сообщалось, что Оздоев покинет «сине-бело-голубых» после завершения сезона на правах свободного агента. Текущее соглашение полузащитника с российским клубом рассчитано до 30 июня.

В прошедшем сезоне Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 Магомед Оздоев принял участие в тринадцати турах регулярного чемпионата, в которых отметился одним забитым мячом, одной результативной передачей и получил две желтые карточки.