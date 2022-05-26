Мадрид, 26 мая, 2022, 20:10 — ИА Регнум. 34-летний центрфорвард мадридского «Реала» и сборной Франции Карим Бензема был признан лучшим игроком команды в прошедшем сезоне. Об этом 26 мая сообщили на официальном сайте клуба.

Антон Зайцев Карим Бензема

«Я очень горд. Это был очень хороший сезоне для меня с точки зрения голов, передач, побед и трофеев», — цитирует Бензема пресс-служба «сливочных».

В прошедшем сезоне испанской Примеры 2021/22 Карим Бензема принял участие в 32-х матчах чемпионата, в которых отметился 27-ю забитыми мячами и 12-ю результативными передачами. В рамках Лиги Чемпионов УЕФА на счету Бензема 16 (15+1) очков по системе гол+пас в одиннадцати встречах.

Бензема выступает за «Реал» с 9 июля 2009 года после перехода из «Лиона» за 35 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость французского нападающего, по оценкам портала transfermarkt, составляет 25 миллионов евро.