Токио, , 20:10 — REGNUM Компания Square Enix объявила, что на мобильных устройствах под управлением iOS и Android состоялся релиз игры Dragon Quest Builders. Об этом 26 мая сообщает портал Gematsu.

Видеоигры Иван Шилов ©ИА REGNUM

Проект представляет собой строительную «песочницу» с ролевыми элементами, в основу которой легла популярная вселенная серии jRPG (японских ролевых игр) Dragon Quest. Разработчики выложили в Сеть трейлеры с демонстрацией игрового процесса на английском и японском языках.

Напомним, релиз первой части Dragon Quest Builders состоялся 28 января 2016 года на консолях PlayStation 3, PlayStation 4 и PS Vita. Впоследствии игра вышла на Nintendo Switch (9 февраля 2018).

Читайте ранее в этом сюжете: В Streets of Rage 4 теперь можно поиграть на смартфонах