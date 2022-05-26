Токио, 26 мая, 2022, 20:10 — ИА Регнум. Компания Square Enix объявила, что на мобильных устройствах под управлением iOS и Android состоялся релиз игры Dragon Quest Builders. Об этом 26 мая сообщает портал Gematsu.

Иван Шилов ИА REGNUM Видеоигры

Проект представляет собой строительную «песочницу» с ролевыми элементами, в основу которой легла популярная вселенная серии jRPG (японских ролевых игр) Dragon Quest. Разработчики выложили в Сеть трейлеры с демонстрацией игрового процесса на английском и японском языках.

Напомним, релиз первой части Dragon Quest Builders состоялся 28 января 2016 года на консолях PlayStation 3, PlayStation 4 и PS Vita. Впоследствии игра вышла на Nintendo Switch (9 февраля 2018).