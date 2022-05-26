Москва, , 20:06 — REGNUM В четверг, 26 мая, Народный фронт дал старт масштабному проекту сбора средств на поддержку силовых подразделений республик Донбасса. Проект объединяет усилия военных корреспондентов, блогеров, артистов, спортсменов, жителей России, самостоятельно организовавших закупку вещей для воинских подразделений ЛДНР. На базе объединенного волонтерского штаба #МЫВМЕСТЕ в Ростове-на-Дону участники проекта обсудили детали его реализации, обменялись личным опытом, рассказали о потребностях бойцов на передовой.

Донбасс Иван Шилов, ИА REGNUM

«Мы собрались таким составом, чтобы обсудить, как нам консолидировать усилия и увеличить объем помощи ребятам на передовой, Народной милиции ЛНР, вооруженным силам Донецкой республики. Как мы видим в результате нашей работы, им очень часто требуется самая простая помощь: форма, берцы, квардрокоптеры и многое другое. Мы пригласили военных корреспондентов, которые также работают на передовой, чтобы общими усилиями попробовать максимально закрыть потребность ребят в помощи. Здесь Народный фронт выступает площадкой, которая бы упростила логистику, поставки и поиск ресурсов для того, чтобы помогать силовым подразделениям на передовой», — сказал руководитель Исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов .

«С первых дней мы занимаемся гуманитарной помощью не только жителям, но и ребятам с передовой, если узнаем о потребностях, стараемся максимально помогать. Вместе с Народным фронтом мы уже давно думаем о том, что необходим централизованный проект помощи военнослужащим ЛДНР, и он наконец свершился. Мы очень рады, что запускаем эту большую масштабную историю», — отметил представитель движения #МЫВМЕСТЕ , заместитель руководителя Всероссийского студенческого корпуса спасателей Руслан Юрченков .

Квадрокоптеры, рации, бронежилеты, спальники, одежда, обувь, медицинские товары — все это необходимо и может спасти жизни и здоровье бойцов. Народный фронт как президентское движение и одна из крупнейших общественных организаций в стране возьмет на себя системную и всестороннюю поддержку гражданских инициатив, позволяющих закрыть реальные потребности воинских подразделений, и обеспечит проекту организационную поддержку.

« Это очень грамотная идея — привлечь военкоров, потому что кто как не мы знает чаяния и потребности бойцов народной милиции ЛНР и ДНР, чтобы они делали это эффективно. Им очень много чего необходимо именно сейчас. Например, мы видим, что коптеры сбивают, просто как семечки щелкают, а без них никуда. Ситуация показала, что коптеры незаменимы, и их нужно много. Если будет налажен такой канал, чтобы предоставляли их подразделениям, будет просто отлично», — отметила специальный корреспондент дирекции информационных программ Первого канала Ирина Куксенкова .

«Очень важно, что именно такая форма сейчас создается, потому что все мы понимаем, что при сборах гуманитарной помощи и пожертвований очень часто можно натолкнуться на мошенников. И в этой ситуации как раз хорошо, что это все будет централизованно. Все знают, что такое Народный фронт. Все будут понимать, что эти деньги и все эти вещи, которые будут требоваться бойцам ЛНР и ДНР, попадут действительно к адресатам», — сказал корреспондент НТВ Илья Ушенин.

Во встрече также приняли участие военные корреспонденты Роман Косарев (RT), Анастасия Антонова (Царьград) и Валентин Трушнин (МИЦ «Известия»).

К обсуждению проекта в штабе присоединились блогеры: сестры-волонтеры Катя и Валя Корниенко, которые собирают и лично доставляют гуманитарную помощь бойцам армии ДНР на передовую; Юрий Подоляка, автор телеграм-канала «Мир сегодня» и других ресурсов в социальных сетях; Борис Рожин, создатель ресурса СolonelСassad.

«Мы хотим выразить огромную благодарность за то, что есть такая возможность, и за то, что такое большое количество людей организовываются, собираются для помощи непосредственно военным республик Донбасса. Отдельную благодарность хотим выразить Народному фронту за то, что мы с их помощью очень много моментов закрыли. С такой поддержкой мы сможем намного больше», — отметили Катя и Валя Корниенко .

«В связи с тем, что у некоторых подразделений есть, например, волонтеры, которые решают их проблемы, а у других — нет, получается определенная несправедливость. Было бы здорово создать под эгидой Народного фронта какую-то единую организацию, причем работающую по единым стандартам. Таким образом мы сразу решаем несколько проблем, кроме того, что улучшаем обеспечение всех подразделений ЛНР и ДНР», — сказал Юрий Подоляка.

Военный эксперт, блогер Борис Рожин добавил, что в то время, когда Запад заинтересован в затягивании конфликта, на фронт уходит огромное количество материальных ресурсов, включая расходы на экипировку и многое другое.

«Нужны серьезные объемы поставок, в том числе налаживание новых производств той или иной продукции на территории РФ или же переориентирование предприятий. Народный фронт в этом плане задействует новые ресурсы. И мы можем добиться серьезных изменений в подключении новых производственных мощностей для обеспечения нужд военных ДНР и ЛНР», — подчеркнул Рожин.

«Во всех регионах России работают пункты сбора гуманитарной помощи жителям Донбасса, куда ежедневно приходят неравнодушные граждане, в том числе с вопросом, как еще можно помочь мирным жителям и солдатам народных республик», — рассказала на встрече руководитель блока «Помощь жителям ЛНР и ДНР» волонтерского штаба #МЫВМЕСТЕ, руководитель управления регионального развития Ассоциации волонтерских центров Анастасия Маклюк .

«Мы уже два месяца получаем обратную связь от граждан, которые приносят гуманитарную помощь к нам в пункты, о том, как они могут помочь военнослужащим ЛДНР. Это действительно востребованная история готовности помогать не только продуктами питания, одеждой, медикаментами, но и помогать военнослужащим. И каждый второй гражданин уточняет у нас: а как мы это можем сделать? И благодаря этому фонду и совместной информационной работе мы сможем достичь хороших результатов в части поддержки тем, кто в этом нуждается», — отметила она.

К участию в проекте помощи воинским подразделениям республик Донбасса присоединились известные артисты и спортсмены. Так, амбассадором проекта станет народный артист России Дмитрий Певцов: «Я рад в этом принимать участие и приветствую всех представителей Народного фронта. Если я нужен — я всегда здесь, я с вами. Тот самый лозунг, который у нас звучал в 40-х годах: «Все для фронта, все для победы», остается актуальным и сейчас».

Дмитрий Певцов рассказал, что в ближайшее время собирается приехать на Донбасс лично.

«У меня будут и концерты, и встречи, и беседы. Нашим бойцам нужна не только физическая составляющая, но и, конечно же, моральная поддержка. И я всегда, когда бываю в госпиталях, повторяю, что во всех храмах, и в православных, и в мусульманских, молятся за наших бойцов, чтобы они вернулись живыми и здоровыми. Наш корабль отчаливает от тонущей цивилизации под названием Европа и идет к своей земле обетованной, и я уверен, он дойдет, победа будет за нами», — добавил он.

На встрече присутствовал заместитель командующего Народной милиции Луганской народной республики, полковник Виктор Лобач. Он поблагодарил всех участников проекта — общественников, активистов, военкоров — за создание масштабной акции по поддержке защитников Донбасса: «От лица главы Луганской народной республики Леонида Ивановича Пасечника, от командования Народной милиции Луганской народной республики хочу выразить огромную благодарность Общероссийскому народному фронту за оказание содействия во всех вопросах. Не только в поставке продовольствия, оказании содействия в развитии и поднятии инфраструктуры, помощи мирному населению, а также в оказании всяческого содействия Народной милиции Луганской народной республики и Донецкой народной республики. То, что делаете вы, поверьте, это неоценимый вклад. И что хочется сказать, что все равно, несмотря ни на что, враг будет разбит. Все равно победа будет за нами. Слава России!»

В течение следующей недели будет открыт специальный портал с информацией об общей работе Народного фронта и гражданских активистов по сбору помощи для военных ЛДНР. На нем можно будет оставить заявку на оказание помощи, отправить пожертвования с помощью удобных для людей форм, таких как ежемесячная подписка и СМС. А в отделениях Народного фронта во всех регионах России будут организованы вещевые сборы для бойцов республик Донбасса.