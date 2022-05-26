Ханты-Мансийск, 26 мая, 2022, 20:04 — ИА Регнум. В Югре в 2022 году будет направлено 58 млн бюджетных рублей на строительство приютов для безнадзорных животных. Об этом сообщает департамент общественных, внешних связей и молодежной политики ХМАО.

Марина Каширская ИА REGNUM Приют для животных

Деньги распределят между муниципалитетами по конкурсу. Заявки на участие подали города Нягань, Радужный и Югорск.

Отмечается, что в регионе на сегодня функционируют 18 пунктов передержки безнадзорных животных. В июне этого года будет достроен еще один — в поселке Сингапай Нефтеюганского района.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Ижевске выбрали подрядчика, с которым заключен муниципальный контракт на отлов и содержание безнадзорных животных.