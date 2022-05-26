Лондон, 26 мая 2022, 20:50 — REGNUM Онлайн-кинотеатр Netflix представил дебютный трейлер сериала «Человек против пчелы». Об этом пишет издание «Афиша Daily» 26 мая.

Сериал «Человек против пчелы»
Сериал «Человек против пчелы»
Кадр из трейлера

Опубликованный ролик рассказывает о персонаже Треворе (Роуэн Аткинсон), который присматривает за роскошным особняком и устраивает борьбу с досаждающей ему пчелой. Премьера проекта состоится 24 июня 2022 года на Netflix.

Напомним, что создателями «Человека против пчелы» являются Уилльям Б. Дэвис и Роуэн Аткинсон. Последний, в свою очередь, также сыграл в сериале главную роль.

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