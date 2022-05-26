Лондон, , 20:50 — REGNUM Онлайн-кинотеатр Netflix представил дебютный трейлер сериала «Человек против пчелы». Об этом пишет издание «Афиша Daily» 26 мая.

Сериал «Человек против пчелы» Кадр из трейлера

Опубликованный ролик рассказывает о персонаже Треворе (Роуэн Аткинсон), который присматривает за роскошным особняком и устраивает борьбу с досаждающей ему пчелой. Премьера проекта состоится 24 июня 2022 года на Netflix.

Напомним, что создателями «Человека против пчелы» являются Уилльям Б. Дэвис и Роуэн Аткинсон. Последний, в свою очередь, также сыграл в сериале главную роль.

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