Лондон, 26 мая, 2022, 20:50 — ИА Регнум. Онлайн-кинотеатр Netflix представил дебютный трейлер сериала «Человек против пчелы». Об этом пишет издание «Афиша Daily» 26 мая.

Кадр из трейлера Сериал «Человек против пчелы»

Опубликованный ролик рассказывает о персонаже Треворе (Роуэн Аткинсон), который присматривает за роскошным особняком и устраивает борьбу с досаждающей ему пчелой. Премьера проекта состоится 24 июня 2022 года на Netflix.

Напомним, что создателями «Человека против пчелы» являются Уилльям Б. Дэвис и Роуэн Аткинсон. Последний, в свою очередь, также сыграл в сериале главную роль.