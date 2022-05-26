Москва, 26 мая, 2022, 20:03 — ИА Регнум. Лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов назвал толковым предложение о создании единого информационного ресурса об украинских военнопленных, передает корреспондент ИА REGNUM 26 мая.

Spravedlivo.ru Сергей Миронов

Следите за развитием событий в трансляции: «"Сила в правде»: всё о специальной военной операции на Украине — трансляция»

"Смысл в том, чтобы при помощи такого ресурса, сформированного на основе данных ЛДНР и Минобороны РФ, родственники военнопленных могли получать информацию об их местонахождении и состоянии», — отметил Миронов.

По его убеждению, создание российского информресурса с достоверными данными об украинских военнопленных «имело бы не только практическое и гуманитарное значение, но и психологический эффект для забитого и напуганного украинского общества».

Гуманное отношение к пленным и помощь их родным будут способствовать успеху всей операции и скорейшему восстановлению нормальных отношений между народами, считает парламентарий.

По данным руководства Луганской народной республики (ЛНР), только в Донбассе украинских военнопленных — более 8 тыс. человек.

Читайте также:Посол ЛНР назвал число находящихся в Донбассе пленных боевиков ВСУ