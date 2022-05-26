Новопокровский район, Краснодарский край, 26 мая, 2022, 20:02 — ИА Регнум. В станице Плоской Краснодарского края простились с ещё одним участником специальной военной операции на Украине. Ценой своей жизни 22-летний старший матрос морской пехоты, казак Новопокровского районного казачьего общества Андрей Довбаш спас боевых товарищей и командира. Об этом сообщает пресс-служба Всероссийского казачьего общества.

Иван Шилов ИА REGNUM Свечи

Андрей Довбаш после окончания школы поступил в колледж в селе Белая Глина. Затем пополнил ряды армии России, служил в Севастополе, где продолжил военную службу по контракту.

С земляком пришли проститься родные, друзья, учителя и ученики его родной школы №11, местные власти.

«Мы прощаемся не просто с нашим земляком. Прощаемся с героем, который встал в один строй с нашими дедами и прадедами в «Бессмертном полку». Память о нём навсегда останется в наших сердцах», — сказал глава Новопокровского района Александр Свитенко.

Кубанского казака проводили в последний путь под оружейные залпы почётного караула. Андрей Довбаш посмертно представлен к правительственной награде.