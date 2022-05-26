Вашингтон, 26 мая, 2022, 19:58 — ИА Регнум. Около двадцати украинских военных обучаются использованию противокорабельных ракетных комплексов «Гарпун», которые передаст Киеву Дания, сообщил 26 мая на брифинге официальный представитель Пентагона.

Getarchive.net Противокорабельная крылатая ракета «Гарпун»

По его словам, военные США участвуют в обучении этих украинских военнослужащих. Процесс их подготовки проходит за пределами Украины.

«Мы помогаем обучить украинцев обращению с ракетами береговой обороны «Гарпун», которые датчане собираются передать им… Около 20 украинцев проходят подготовку на сегодняшний день», — сказал он.

При этом он добавил, что ранее 419 украинских военных были обучены обращению с гаубицами М777, а ещё 20 осваивают БПЛА Phoenix.

Также он рассказал, что Украине уже переданы 85 гаубиц М777, девять вертолётов Ми-17, а также 220 дронов-камикадзе Switchblade.