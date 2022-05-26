Бургас, Болгария, 26 мая, 2022, 19:57 — ИА Регнум. Движение по одному из крупнейших в Болгарии международных шоссе — Тракия — было частично блокировано в результате масштабного ДТП. Об этом 26 мая сообщает БНР.

Мвд.рф Авария

Согласно официальной информации, «цепная авария» произошла неподалеку от Бургаса на юго-востоке страны. На опасном участке дороги водитель грузовика не справился с управлением и, выехав на полосу встречного движения, врезался в легковой автомобиль. Впоследствии произошло столкновение еще нескольких машин, три из которых загорелись.

Прибывшим на место инцидента трем бригадам огнеборцев удалось потушить пожар. Жертв нет. Четыре автомобиля восстановлению не подлежат. Ведется расследование.