Москва, , 19:56 — REGNUM Как сообщает агент 31-летнего российского флангового атакующего защитника московского ЦСКА Марио Фернандеса Жорже Машаду высказался о паузе в карьере, которую Фернандес взял после завершения сезона.

Марио Фернандес Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Да, Марио хотел бы взять паузу как минимум до 2023 года», — цитирует Машаду издание «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что после завершения матча 30-летнего Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 ЦСКА — «Ростов» Марио Фернандес отправился в Бразилию, взяв паузу в профессиональной карьере.

Фернандес выступает за ЦСКА с 1 июля 2012 года после перехода из бразильского клуба «Гремио» за 10,5 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость защитника, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 14 миллионов евро. Текущее соглашение Марио с «красно-синими» рассчитано до 30 июня 2024 года.