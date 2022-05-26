Москва, 26 мая, 2022, 19:55 — ИА Регнум. Курсы доллара и евро резко выросли по отношению к рублю по итогам торгов в четверг, 26 мая. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Дарья Антонова ИА REGNUM Валюта

К закрытию торгов в 19:00 курс доллара расчётами на «завтра» составил 65,26 рубля, что на 5 рублей 93 копейки выше уровня закрытия предыдущей торговой сессии.

В свою очередь курс евро вырос на 7 рублей 38 копеек и достиг 68 рублей.

Напомним, что накануне курс доллар на Мосбирже опускался до 55,8 рубля, что стало минимальным значением с февраля 2018 года, курс евро снижался до 57,1 рубля впервые с мая 2015 года.