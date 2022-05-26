Москва, 26 мая, 2022, 19:54 — ИА Регнум. Ключевая ставка в России должна быть в диапазоне от 3% до 7%, чтобы бизнесу было комфортно работать и развиваться. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 мая заявил экономист Василий Колташов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Банк России

Комментируя снижение ключевой ставки Центральным банком России с 14% до 11%, эксперт отметил, что подобное решение было оправдано. При этом такой шаг был ожидаемым. Собеседник ИА REGNUM не исключил, что Банк России и в дальнейшем продолжит понижать размер ставки.

«В конечном итоге нам нужна ставка в районе от 3% до 7%. Движение к 7% было бы хорошо для российской экономики. Это является необходимым. Но Банк России не демонстрировал движение в этом направлении», — сказал Колташов.