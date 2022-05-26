Москва, , 19:54 — REGNUM Ситуацию на Украине, в том числе налаживание мирной жизни в освобождённых городах Донбасса обсудили 26 мая в ходе телефонного разговора президент России Владимир Путин и итальянский премьер-министр Марио Драги, сообщили в пресс-службе Кремля.

Владимир Путин Putin.kremlin.ru

Президент России рассказал собеседнику о шагах, которые предпринимает российская сторона для обеспечения безопасности судоходства, включая ежедневно открываемые гуманитарные коридоры для выхода гражданских судов из портов Азовского и Чёрного морей.

Путин сообщил итальянскому премьер-министру о том, что безопасному выходу судов через гуманитарные коридоры ВСУ создают препятствия. Он, кроме того, высказал позицию Москвы по отношению к действиям Киева, замораживающим процесс переговоров.

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