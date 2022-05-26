Москва, , 19:52 — REGNUM Как сообщает телеканал «Матч ТВ», 24-летний центрфорвард московского ЦСКА и молодежной сборной России по футболу Федор Чалов может остаться в швейцарском «Базеле» до конца следующего сезона.

Фёдор Чалов Дмитрий Голубович

По информации источника, «Базель» заявил о готовности продлить аренду 24-летнего нападающего.

В прошедшем сезоне швейцарской Суперлиги 2021/22 Федор Чалов, выступая за «Базель» на правах аренды, принял участие в четырнадцати матчах регулярного чемпионата, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и двумя результативными передачами. Также нападающий получил две желтые карточки.

Текущее соглашение Чалова с «красно-синими» рассчитано до 30 июня 2024 года. Профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает нападающего в 8,5 миллиона евро.