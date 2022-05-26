пос. Кетченеры, Калмыкия, , 19:50 — REGNUM В калмыцком посёлке Кетченеры ликвидирована крупная коммунальная авария, оставившая населённый пункт без воды. Порыв сети водоснабжения устраняли двое суток, передаёт ИА REGNUM 26 мая.

Вода Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Прокуратура республики информирует, что в настоящее время, по состоянию на 26 мая, авария устранена, начались мероприятия по непосредственной подаче воды населению, которые завершатся к концу текущего дня», — уточнили в прокуратуре Калмыкии.

ИА REGNUM сообщало, что порыв водопровода в посёлке Кетченеры случился 24 мая. Установлено, что порыв асбестовой трубы диаметром 190 мм на магистральной линии водоснабжения случился вследствие высокой изношенности. В адрес директора МУП «Кетченеровский водоканал» внесено представление, которое находится на рассмотрении.

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