пос. Кетченеры, Калмыкия, 26 мая, 2022, 19:50 — ИА Регнум. В калмыцком посёлке Кетченеры ликвидирована крупная коммунальная авария, оставившая населённый пункт без воды. Порыв сети водоснабжения устраняли двое суток, передаёт ИА REGNUM 26 мая.

Дарья Антонова ИА REGNUM Вода

«Прокуратура республики информирует, что в настоящее время, по состоянию на 26 мая, авария устранена, начались мероприятия по непосредственной подаче воды населению, которые завершатся к концу текущего дня», — уточнили в прокуратуре Калмыкии.

ИА REGNUM сообщало, что порыв водопровода в посёлке Кетченеры случился 24 мая. Установлено, что порыв асбестовой трубы диаметром 190 мм на магистральной линии водоснабжения случился вследствие высокой изношенности. В адрес директора МУП «Кетченеровский водоканал» внесено представление, которое находится на рассмотрении.