Манчестер, Великобритания, 26 мая, 2022, 19:49 — ИА Регнум. 26 мая издание ESPN опубликовало символическую сборную худших игроков Английской Премьер-лиги сезона 2021/22. В сборную попали шесть игроков «Манчестер Юнайтед».

«Манчестер Юнайтед»

Символическая сборная: Кепа Аррисабалага («Челси»), Аарон Ван-Биссака («Манчестер Юнайтед»), Рафаэл Варан («Манчестер Юнайтед»), Харри Магуайр («Манчестер Юнайтед»), Хуниор Фирпо («Лидс Юнайтед»), Н’Голо Канте («Челси»), Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»), Поль Погба («Манчестер Юнайтед»), Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед»), Ромелу Лукаку («Челси»), Александр Ляказетт («Арсенал»).

По итогам прошедшего сезона «Манчестер Юнайтед», одержав шестнадцать побед, потерпев двенадцать поражений и набрав 58 очков, занял шестую позицию в турнирной таблице чемпионата Англии.