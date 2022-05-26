Москва, , 20:49 — REGNUM Известный актёр Роман Мадянов публично прокомментировал «отмену» русской культуры за границей. Об этом пишет издание «Известия» 26 мая.

Роман Мадянов © Пресс-служба кинофестиваля «В кругу семьи»

«Меня совершенно не интересует и не волнует, что думают о нашей культуре на Западе. Меня волнует то, что происходит в моей стране, вот и всё», — заявил актёр. Также Мадянов отметил, что граждане России сами «разберутся» со своей культурой, поэтому не следует кому-либо им указывать.

Ранее украинский режиссёр Юрий Лозница выступил против бойкота русской культуры. По мнению постановщика, людей нужно судить «по собственным словам, их собственным поступкам, а не по их паспортам».