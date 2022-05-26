26 мая 2022 | Время чтения 3 мин

Артур Савин, , 20:37 — REGNUM Статья в американском издании Politico, согласно которой попытки Соединённых Штатов Америки присвоить России статус изгоя обречены на провал — к антироссийским санкциям подключилось не так много стран, как ожидали в Вашингтоне, вызвала обсуждение среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 26 мая в социальной сети «ВКонтакте».

США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Кишка тонка против России дёргаться! Так, только огрызаться могут издалека», — пишет Игорь Ф.

Многие пользователи пришли к выводу, что попытки одолеть Россию своим экономическим напором были заранее обречены на провал, потому что у Вашингтона уже есть послужной список из неудачных конфликтов с Ираном и Северной Кореей, где американцам не удалось добиться желаемых целей.

«Это и так было понятно. Это им не Иран и не Корея. Да и тех Америка не смогла сломить. Так что непонятно, на что они рассчитывали. Думали, что напугают нас?» — интересуется Алексей Г.

Некоторые комментаторы отмечают, что санкционная политика Запада против России стала бессмысленной уже тогда, когда свой нейтралитет в этом вопросе выдержали Индия и Китай.

Джо Байден. Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Вероятно, до них, наконец, начало доходить, что игнорировать нашу страну и пытаться ее изолировать у них не получится как минимум потому, что они это далеко не весь мир. Есть ведь и другие тяжеловесные игроки, такие как Индия и Китай — они вот конфликтовать с Россией не собираются», — отметил Матвей Ш.

Часть людей полагает, что позитивную роль для России сыграл её запас экономической прочности, а также зависимость Запада от торговых цепочек, завязанных на нашей стране.

«Есть ещё и другой фактор: мы не бедствующая страна и долгов перед миром столько не имеем, сколько имеют они. Наверное, им Голливуд пора продавать, чтобы хоть часть долгов отдать, ну и нам бы заодно Аляску вернули бы», — написал Имя Ф.

«Нет ничего удивительного в этом, потому что западные санкции ещё сильнее бьют по ним самим, что приводит только к краху западной экономики», — отмечает Денис М.

Ряд пользователей указывает на то, что Россия куда более древнее и мудрое государство, которое уже успело за время своего существования набраться немало горького опыта.

«Какому идиоту пришло в голову, что Россию можно победить? Абсурд! У нас до сих пор фантомные боли из-за крушения СССР. Руководство нашей страны не может повторить такую же ошибку, поэтому страна будет крепнуть и выдержит любое давление извне, оставаясь при этом единой», — указывает Светлана Ц.

«История России насчитывает уже порядка 1100 лет, если не больше, а США лишь 200 с лишним лет существуют. Тут несложно понять, кто кого сделает изгоем», — считает Kombo S.

Нашлись и те, кто призвали США и их союзников отказаться от агрессивной политики против России, чтобы заняться своими серьёзными внутренними проблемами.

«Пусть теперь признают бессмысленность поставок вооружения на Украину и вообще наконец уберут свой нос с нашего континента!» — требует Гузель С

Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Напомним, 26 мая американское издание Politico опубликовало материал, согласно которому попытки Соединённых Штатов Америки присвоить России статус изгоя обречены на провал — к санкциям антироссийским санкциям подключилось не так много стран, как ожидали в Вашингтоне.