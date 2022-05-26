Милан, Италия, , 19:40 — REGNUM Как сообщает итальянский журналист Николо Скира, 33-летний армянский атакующий полузащитник «Ромы» Генрих Мхитарян после завершения сезона бесплатно перейдет в миланский «Интер».

Генрих Мхитарян Станислав Ведмидь

По информации источника, Мхитарян близок к заключению с «нерадзурри» двухлетнего соглашения, рассчитанного до конца сезона 2023/24.

В прошедшем сезоне итальянской Серии А 2021/22 Генрих Мхитарян принял участие в 31-м туре регулярного чемпионата, в котором отметился пятью забитыми мячами, шестью результативными передачами и получил две желтые и одну красную карточки.

Мхитарян выступает за «Рому» с 1 сентября 2020 года после перехода из лондонского «Арсенала» на правах свободного агента.