Москва, 26 мая, 2022, 19:37 — ИА Регнум. Городские службы Москвы переведены в режим повышенной готовности из-за ожидаемого ухудшения погодных условий. Об этом сообщает 26 мая пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы.

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«По прогнозам синоптиков, сегодня и завтра в столице ожидается дождь, наиболее интенсивными осадки будут предстоящей ночью. Непогода сохранится в течение всего завтрашнего дня и будет сопровождаться порывами ветра до 15 м/с», — говорится в сообщении.

Отмечается, что до вечера пятницы, 27 мая, в отдельных районах столицы может выпасть до 30 миллиметров осадков, что составляет почти 60% месячной нормы.

В пресс-службе уточнили, что на круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов, которые готовы оперативно выехать в случае повреждения ЛЭП, падения деревьев и других инцидентов, которые могут быть вызваны непогодой. Для устранения возможных временных скоплений воды подготовлены бригады «Мосводостока».

Столичные власти также рекомендовали автомобилистам в непогоду быть аккуратнее на дорогах, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию, а пешеходам — быть внимательнее, не укрываться под деревьями.