Манчестер, Великобритания, , 19:37 — REGNUM Как сообщает журналист Экрем Конур, «Манчестер Юнайтед» готов заплатить «Ред Булл Лейпцигу» 70 миллионов евро за трансфер 24-летнего центрального полузащитника сборной Франции Кристофера Нкунку.

Игроки «РБ Лейпциг» Андрей Пронин © ИА REGNUM

В прошедшем сезоне немецкой Бундеслиги 2021/22 Кристофер Нкунку принял участие в 34-х матчах регулярного чемпионата, в которых отметился двадцатью забитыми мячами и тринадцатью результативными передачами. Также француз получил две желтые карточки.

Кристофер Нкунку выступает за «Ред Булл Лейпциг» с 18 июля 2019 года после перехода из «Пари Сен-Жермен» за 13 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость полузащитника сборной Франции, по оценкам портала transfermarkt, составляет 65 миллионов евро.