Вашингтон, 26 мая, 2022, 19:36 — ИА Регнум. Игра Returnal, на данный момент являющаяся эксклюзивом консоли PlayStation 5, вскоре может появиться в каталоге ПК-платформы Steam. Об этом 26 мая сообщает портал Wccftech.

Скриншот с YouTube Игра Returnal студии Housemarque

Информация о Returnal появилась на сайте SteamDB, который представляет собой базу данных об играх Steam. Отметим, что проект указан там под названием Oregon, но геймеры заметили, что в опубликованной таблице присутствуют отсылки к миру Returnal. Например, там присутствует название враждебной планеты Атропос, на которой приходится выживать главной героине игры, кроме того, также упоминается название дополнения Tower of Sisyphus, которое недавно получила Returnal.

Напомним релиз Returnal состоялся на PlayStation 5 30 апреля 2021 года. Ранее Sony уже выпустила на ПК игры Horizon: Zero Dawn и God of War, в 2022 году компания также планирует выпустить на этой платформе набор The Uncharted: Legacy of Thieves Collection.