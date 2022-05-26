Витомирешть, 26 мая 2022, 19:35 — REGNUM Бывший мэр крупного населенного пункта Витомирешть в уезде Олт на юго-западе Румынии задержан по обвинению в получении взятки и подделке документов, а также присвоении государственных средств. Об этом 26 мая сообщает бухарестская газета Jurnalul.
Согласно официальной информации, указанный бывший чиновник может быть причастен к масштабной схеме «отмывания денег», в результате реализации которой регион потерял в общей сложности более 19 млн леев ($4,1 млн). При этом имя и фамилия задержанного лица не указываются.
Ведется следствие. Если его вина будет полностью доказана в суде, ему грозит до пяти лет лишения свободы.
Читайте ранее в этом сюжете: В Румынии известный политик оштрафован за превышение скорости