Витомирешть, , 19:35 — REGNUM Бывший мэр крупного населенного пункта Витомирешть в уезде Олт на юго-западе Румынии задержан по обвинению в получении взятки и подделке документов, а также присвоении государственных средств. Об этом 26 мая сообщает бухарестская газета Jurnalul.

Мошенники Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия

Согласно официальной информации, указанный бывший чиновник может быть причастен к масштабной схеме «отмывания денег», в результате реализации которой регион потерял в общей сложности более 19 млн леев ($4,1 млн). При этом имя и фамилия задержанного лица не указываются.

Ведется следствие. Если его вина будет полностью доказана в суде, ему грозит до пяти лет лишения свободы.

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