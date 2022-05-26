Вашингтон, 26 мая, 2022, 20:30 — ИА Регнум. Группа инвесторов социальной сети Twitter подала судебный иск в отношении американского предпринимателя и миллиардера Илона Маска из-за того, что он не раскрыл в положенный срок данные о своей доле в компании. Об этом 26 мая сообщает Reuters.

OnInnovation Илон Маск

Инвесторы выражают недовольство тем фактом, что в январе, незадолго до своего предложения о поглощении социальной сети, Маск начал скупать акции Twitter, а к 14 марта уже был владельцем более 5% акций. Согласно правилам комиссии по ценным бумагам и биржам США, в случае превышения порога в 5% бизнесмен был обязан сообщить об этом регулятору в течение десяти дней.

Маск предоставил необходимые сведения, но только 4 апреля, нарушив установленные сроки. К этому моменту он уже владел 9% акций Twitter и когда сообщил об этом, то акции резко подскочили в цене.

Инвесторы, которые приобретали ценные бумаги компании между 24 марта и 4 апреля упустили повышение цены, которое произошло из-за реакции рынка на покупку акций Маском, и понесли ущерб.

Истцы, подавшие иск 25 мая, попросили сертифицировать их как единую группу и присудить им неустановленную сумму штрафных и компенсировать убытки.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 мая Илон Маск объявил, что в Twitter может быть введена плата за пользование ресурсом для коммерческих или государственных организаций.