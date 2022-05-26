Глава Минэкономразвития заявил, что курс рубля нужно менять
Москва, 26 мая, 2022, 19:26 — ИА Регнум. Курс рубля не должен оставаться на теперешнем уровне: нужно возвращаться к тому курсу, который был до введения санкций, сообщил 26 мая журналистам российский министр экономического развития Максим Решетников.
Пояснив, что он на 40% фиктивный и на 40% крепче, чем за последние пять лет, Решетников назвал такую ситуацию серьёзным вызовом внутреннему производителю.
Российский производитель, поясняет министр, «по мере восстановления каналов импорта будет всё больше ощущать давление, конкурировать с ним и проигрывать эту конкуренцию». Он указал на то, что большая часть экспорта компенсируется высокими долларовыми ценами на энергоносители.
Также чиновник отметил, что появляются проблемы и с импортозамещением. Если нынешний курс останется надолго, то «никаких проектов импортозамещения бизнес не запустит, потому что он будет неконкурентоспособен».
По словам министра, какое-то укрепление курса рубля, видимо, неизбежно, но происходящее сейчас — это скорее «ситуация локального минимума».