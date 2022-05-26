Рига, 26 мая, 2022, 19:20 — ИА Регнум. Рижская дума второй раз подряд своим решением запретила заявленный оппозиционной партией «Руский союз Латвии» на 28 мая нынешнего года демократический протест. Об этом сообщила партия на своем официальном сайте.

Освобождение Риги советскими войсками. 1944

«Мы со своей стороны уже обжаловали это решение в суде и доведем дело до высших инстанций или, если потребуется, до Европейского суда по правам человека», — сообщил депутат думы, один из лидеров партии Мирослав Митрофанов.

По его словам, власти страны и Риги в очередной раз испугались и запретили проводить протестные мероприятия: «Мы найдем способ легально выразить наше мнение, сказать, что нельзя сносить памятник освободителям, что нельзя призывать к высылке из страны части населения по причине якобы ее нелояльности».

Отмечается, что 28 мая в Риге планировалось проведение массового шествия протеста против принятого в стране 26 мая закона о сносе расположенного в столице памятника Освободителям Риги и подготовке списка к сносу советских военных памятников.

Против мероприятия категорически выступили националисты страны, ведущие правые партии и руководство страны. Представители МВД Латвии пригрозили участникам мероприятия задержанием и наказанием.