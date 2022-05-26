Милан, Италия, , 19:17 — REGNUM 33-летний фланговый нападающий миланского «Интера» и сборной Чили по футболу Алексис Санчес может продолжить карьеру в испанской «Севилье». Об этом 26 мая сообщило издание Tuttomercatoweb.

Алексис Санчес Кирилл Венедиктов

В прошедшем сезоне итальянской Серии А 2021/22 Алексис Санчес принял участие в 27-ми матчах регулярного чемпионата, в которых отметился пятью забитыми мячами и двумя результативными передачами. Суммарно на поле чилиец провел 866 минут. В составе сборной Чили на счету нападающего 9 (6+3) очков по системе гол+пас в пятнадцати матчах отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года.

Алексис Санчес выступает за «Интер» с 1 сентября 2020 года после перехода из «Манчестер Юнайтед» на правах свободного агента. На данный момент трансферная стоимость футболиста, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 3,5 миллиона евро.