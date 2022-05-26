Вашингтон, 26 мая, 2022, 19:12 — ИА Регнум. Геймеры инициировали в соцсетях бурные дискуссии на тему того, какая актриса лучше всего подходит на роль Элой в будущем сериале Netflix на основе игр Horizon Zero Dawn и Horizon Forbidden West. Об этом 26 мая сообщает портал Gamesradar Plus.

Скриншот с YouTube Horizon Forbidden West

Большинство фанатов франшизы, участвующих в обсуждении, сошлись во мнении, что идеальной кандидаткой является британская актриса Роуз Лесли, которая сыграла одичалую Игритт в сериале «Игра престолов». Геймеры обратили внимание, что Лесли имеет просто поразительное сходство с главной героиней игры, а её персонаж из «Игры престолов» мастерски стреляет из лука, так же, как и Элой.

Единственное, что смутило некоторых пользователей, так это то, что актриса старше Элой — 9 февраля 2022 года Лесли исполнилось 35 лет. Что касается других кандидаток, то фанаты также обратил внимание на Эрин Келлиман («Хан Соло: Звёздные Войны. Истории», «Сокол и Зимний солдат»).

Напомним, ранее компания Sony сообщила, что в производстве находится три сериала по её играм. Онлайн-кинотеатр Netflix снимет шоу по Horizon Zero Dawn и Horizon Forbidden West, Amazon Prime займётся экранизацией по God of War. Ещё один сериал снимут на основе гоночного симулятора Gran Turismo.