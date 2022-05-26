Барселона, Испания, , 19:02 — REGNUM 25-летний французский фланговый нападающий «Барселоны» Усман Дембеле отказался от продления контракта с каталонской командой в пользу «Пари Сен-Жермен». Об этом 26 мая сообщило испанское издание As.

Усман Дембеле S. Plaine

В завершившемся сезоне испанской Примеры 2021/22 Усман Дембеле принял участие в 21-м туре регулярного чемпионата, в котором отметился одним забитым мячом и тринадцатью результативными передачами. Также француз получил три желтые карточки.

Текущее соглашение Дембеле с «сине-гранатовыми» рассчитано до 30 июня 2022 года. На данный момент профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает француза в 30 миллионов евро.

Усман Дембеле выступает за «Барселону» с 25 августа 2017 года после перехода из дортмундской «Боруссии» за 140 миллионов евро.