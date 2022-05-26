Вашингтон, 26 мая, 2022, 19:47 — ИА Регнум. Большинство американцев поддерживает позицию Демократической, а не Республиканской партии в вопросе о запрете абортов. При этом каждые два из пяти республиканцев не поддерживают собственную партию в данном споре, сообщает 26 мая Reuters со ссылкой на результаты опроса, проведенного совместно с Ipsos.

(сс) DVIDSHUB Американцы в Сирии

Проведенный 16–23 мая опрос выявил, что многие американцы опасаются отмены судебного решения по делу Роу против Уэйда от 1973 года, которе обеспечило право проводить аборты во всех Штатах.

Среди 4409 совершеннолетних респондентов, принявших участие в опросе, 34% поддержали демократов и только 26% — Республиканскую партию. Остальные респонденты предпочли занять нейтральную позицию.

При этом лишь 58% республиканцев заявили, что поддерживают в данном вопросе свою партию. Для сравнения, Демократическую партию поддержали 71% её избирателей.

Напомним, что республиканские штаты ограничивают доступ к абортам, в то время как демократические штаты выступаю за право проводить операции по прерыванию беременности на самых поздних сроках.