Москва, , 18:57 — REGNUM Создание особой экономической зоны в Донбассе поможет развитию экономики России. Об этом 26 мая заявил луганский промышленник, председатель совета директоров группы компаний «Маршал» (Луганская Народная Республика), член генсовета «Деловой России» Сергей Горохов.

Экономика Дарья Антонова © ИА REGNUM

По его мнению, основным инструментом развития особой экономической зоны Донбасса, создание которой инициировала партия «Единая Россия», должны стать совместные программы импортозамещения в России, а также Луганской и Донецкой Народных Республик.

«26 мая стало известно, что секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак предлагает создание особой экономической зоны на территориях Донецкой и Луганской народных республик. Мне как представителю промышленности Донбасса эта инициатива представляется своевременной и эффективной. Сейчас перед экономикой нашего региона стоит ключевая задача реиндустриализации», — сказал Горохов.

Промышленник отметил, что Украина не смогла уничтожить промышленность в ЛНР и ДНР — предприятия народных республик сумели сохранить свою мощнейшую производственную базу. Однако полноценное экономическое развитие региона может быть реализовано только в тесной связке с Россией.

«В первую очередь, представляется целесообразным создание в России условий для участия предприятий Донбасса в программах импортозамещения. Необходимо наладить выпуск продукции, которая была бы востребована как на Донбассе, так и в соседних дружественных государствах: России, Белоруссии, Казахстане. Это не абстрактные проекты: у нас уже есть большой ассортимент продуктов, которые могли бы выйти на новые рынки сбыта и заместить ушедшие из-за санкций западные аналоги. Есть прямой запрос от предприятий России и других стран», — сообщил предприниматель.

Присвоение статуса особой экономической зоны Донбассу позволит ускорить выстраивание новых технологических и логистических цепочек, а также укрепить экономические связи.

«Особый интерес, безусловно, представляет перспектива создания льготных налоговых и таможенных условий для местных и иностранных предпринимателей. Таким образом мы смогли бы повысить привлекательность луганских и донецких предприятий для инвесторов. Это не только поможет в скорейшем восстановлении наших заводов, инфраструктуры, социальных объектов, но может стать локомотивом роста российской экономики — за счёт освоения новых рынков и выпуска импортозамещающей продукции», — отметил Горохов.

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