Москва, 26 мая, 2022, 18:57 — ИА Регнум. Создание особой экономической зоны в Донбассе поможет развитию экономики России. Об этом 26 мая заявил луганский промышленник, председатель совета директоров группы компаний «Маршал» (Луганская Народная Республика), член генсовета «Деловой России» Сергей Горохов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Экономика

По его мнению, основным инструментом развития особой экономической зоны Донбасса, создание которой инициировала партия «Единая Россия», должны стать совместные программы импортозамещения в России, а также Луганской и Донецкой Народных Республик.

«26 мая стало известно, что секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак предлагает создание особой экономической зоны на территориях Донецкой и Луганской народных республик. Мне как представителю промышленности Донбасса эта инициатива представляется своевременной и эффективной. Сейчас перед экономикой нашего региона стоит ключевая задача реиндустриализации», — сказал Горохов.

Промышленник отметил, что Украина не смогла уничтожить промышленность в ЛНР и ДНР — предприятия народных республик сумели сохранить свою мощнейшую производственную базу. Однако полноценное экономическое развитие региона может быть реализовано только в тесной связке с Россией.

«В первую очередь, представляется целесообразным создание в России условий для участия предприятий Донбасса в программах импортозамещения. Необходимо наладить выпуск продукции, которая была бы востребована как на Донбассе, так и в соседних дружественных государствах: России, Белоруссии, Казахстане. Это не абстрактные проекты: у нас уже есть большой ассортимент продуктов, которые могли бы выйти на новые рынки сбыта и заместить ушедшие из-за санкций западные аналоги. Есть прямой запрос от предприятий России и других стран», — сообщил предприниматель.

Присвоение статуса особой экономической зоны Донбассу позволит ускорить выстраивание новых технологических и логистических цепочек, а также укрепить экономические связи.

«Особый интерес, безусловно, представляет перспектива создания льготных налоговых и таможенных условий для местных и иностранных предпринимателей. Таким образом мы смогли бы повысить привлекательность луганских и донецких предприятий для инвесторов. Это не только поможет в скорейшем восстановлении наших заводов, инфраструктуры, социальных объектов, но может стать локомотивом роста российской экономики — за счёт освоения новых рынков и выпуска импортозамещающей продукции», — отметил Горохов.