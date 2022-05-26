Москва, , 20:48 — REGNUM Известный продюсер Игорь Матвиенко высказался против создания российской версии «Евровидения». Об этом сообщил Telegram-канал «Звездач» 26 мая.

Игорь Матвиенко Кадр из интервью на телевидении

«Я думаю, что прежде чем делать аналог ''Евровидения'' или чего-то подобного, надо сделать хотя бы один нормальный конкурс в России, хотя бы внутренний, объективный. У нас есть несколько премий, но эти все премии принадлежат какому-нибудь холдингу, соответственно защищают интересы этого холдинга и это становится необъективным. Делать аналог политического конкурса а-ля ''Евровидение'' не вижу целесообразным», — заявил продюсер. Конкретных творческих идей Матвиенко, в свою очередь, не предложил.

Ранее Иосиф Пригожин выступил с предложением о создании российского аналога «Евровидения». Идею продюсера поддержали различные артисты, включая Николая Баскова и Ларису Долину.

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