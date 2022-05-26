Вашингтон, 26 мая, 2022, 19:00 — ИА Регнум. Активисты обратились к президенту США Джо Байдену с просьбой принять решительные меры и ограничить доступ к оружию на фоне стрельбы в начальной школе в Техасе. Однако Белый дом желает сбросить решение проблем с ростом насильственных преступлений в стране на плечи законодателей в Конгрессе, передаёт 26 мая Reuters.

Facebook.com/joebiden Джозеф Байден

Белый дом провел переговоры с активистами, выступающими за ограничения доступа к оружию. Встреча прошла через два дня после того, как в Техасе были расстреляны 19 учащихся начальной школы и два учителя.

Активисты призвали Байдена назначить человека, который будет курировать вопросы борьбы с насилием и стрельбой. Байдена также попросили издать указ, который предполагает проверку биографии покупателей огнестрельного оружия.

Между тем, как сообщается, администрация Байдена настояла, что именно Конгресс должен рассматривать вопрос об ужесточении оружейных законов.

Ранее стало известно, представители Республиканской партии в Сенате США готовы заблокировать законопроект Демократической партии по борьбе с внутренним терроризмом, предложенный в качестве ответа на массовую стрельбу. В первую очередь это связано с глубинным межпартийными расхождениями в вопросе о праве на владение оружие.