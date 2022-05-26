Москва, , 19:01 — REGNUM Минная опасность в акватории порта Мариуполь (ДНР) устранена силами ВМФ, сообщил 26 мая журналистам глава Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев.

Морской торговый порт в Мариуполе Mtu.gov.ua

Михаил Мизинцев «В результате проведённого комплекса мероприятий силами Военно-Морского Флота России устранена минная опасность в акватории порта Мариуполь, гаванью могут безопасно пользоваться гражданские суда».

Представитель Минобороны РФ уточнил, что 25 мая в 8:00 мск российскими ВС в круглосуточном режиме открыт морской гуманитарный коридор в Азовском море протяжённостью 115 миль и шириной две мили. Его координаты: точка сбора — 46°55’ С, 37°29’ В; точка расформирования — 45°08’С, 36°31’ В.

Мизинцев отметил, что руководство стран компаний-судовладельцев не приняло мер по выводу судов, которым ВС РФ создали условия для безопасного выхода. Речь идёт о шести ранее заблокированных ВСУ иностранных сухогрузах:

«Царевна» (Болгария),

«Азбург» (Доминикана),

«Смарта» (Либерия),

«Блю Стар» (Панама),

«Азов Конкорд» (Турция),

«Леди Аугуста» (Ямайка).

Москва призвала диппредставительства этих стран и Международную морскую организацию «оказать действенное влияние на владельцев находящихся в порту Мариуполь судов для их вывода к местам постоянной приписки».

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