Курган, 26 мая, 2022, 18:48 — ИА Регнум. Губернатор Курганской области опроверг утверждения ряда СМИ о том, что он назвал понятие толерантность «чем-то неприличным, из сексуального совращения». Об этом он сообщил в своём телеграм-канале.

Kurganobl.ru Вадим Шумков

«Раз уж переврали, ещё и намеренно, надо комментировать. Слово «толерантность» в последнее время из обозначения политической гибкости и дипломатической игры (Талейран — французский дипломат и политик начала XIX века) всё чаще в нашей медийной повестке стало подаваться как необходимость проявления терпимости к разного рода сексуальным извращениям. Им и прикрывались продвигаемые «оттуда» разного рода движения трансгендеров, ЛГБТ и прочее. Мол, это мировой тренд, а потому будь толерантен. Не надо. Это противоестественно», — отметил глава Зауралья.

Вадим Шумков подчеркнул, что по его мнению, трансгендерность и ЛГБТ противоречат традиционным ценностям любого общества и любой религии.

«Это — изврат. Потому поясняю своё отношение ещё раз для тех, кто не понял именно в этом контексте — нетолерантен. А традиционные ценности - норма здорового человека», — подытожил Вадим Шумков.

Свои пояснения губернатор Курганской области сопроводил хэштегами #НеТолерантен и #РусскийПравославныйОртодокс.