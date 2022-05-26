Москва, 26 мая 2022, 18:48 — REGNUM Волжские казаки — добровольцы отряда «Ермак» — в ходе специальной военной операции на Украине сбили вертолет Ми-8 ВСУ. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Всероссийского казачьего общества 26 мая.
Украинский вертолёт, прикрывавший наземные подразделения ВСУ, был сбит неподалёку от села Терновая Чугуевского района Харьковской области. Боевую задачу казаки Волжского казачьего войска в составе 15-го добровольного отряда «Ермак» выполнили из переносного зенитно-ракетного комплекса «Стрела-2».
ИА REGNUM сообщало, что в зоне проведения специальной военной операции на Украине находятся более пяти тысяч казаков Дона, Кубани, Крыма, Оренбурга, Сибири и Дальнего Востока, Центральной и Северо-Западной части России.