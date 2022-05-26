Москва, 26 мая, 2022, 18:48 — ИА Регнум. Волжские казаки — добровольцы отряда «Ермак» — в ходе специальной военной операции на Украине сбили вертолет Ми-8 ВСУ. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Всероссийского казачьего общества 26 мая.

Иван Шилов ИА REGNUM Российская армия

Украинский вертолёт, прикрывавший наземные подразделения ВСУ, был сбит неподалёку от села Терновая Чугуевского района Харьковской области. Боевую задачу казаки Волжского казачьего войска в составе 15-го добровольного отряда «Ермак» выполнили из переносного зенитно-ракетного комплекса «Стрела-2».

ИА REGNUM сообщало, что в зоне проведения специальной военной операции на Украине находятся более пяти тысяч казаков Дона, Кубани, Крыма, Оренбурга, Сибири и Дальнего Востока, Центральной и Северо-Западной части России.