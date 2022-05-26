Москва, , 18:45 — REGNUM Разработанная для мотоцикла система позволила улучшить связь между компонентами беспилотного SMART шаттла, предсериный прототип которого будет представлен летом 2022 года. Инженеры Московского политехнического университета преобразовали систему, созданную для электромотоцикла, в комплексную сеть внутренних коммуникаций для беспилотного SMART шаттла.

«Инженеры Московского политехнического университета преобразовали систему, созданную для электромотоцикла, в комплексную сеть внутренних коммуникаций для беспилотного SMART шаттла. Усовершенствованный предсерийный прототип беспилотного автобуса представят летом 2022 года», — сообщил декан транспортного факультета Московского Политеха Пабло Итурралде , и добавил, что главное в представленной разработке — система внутреннего взаимодействия между компонентами — CAN-шина — которую инженеры называют центральной нервной системой автомобиля. Она помогает оптимизировать рабочие процессы, и позволяет шаттлу работать в режиме беспилотника.

У автобуса высокого уровня сенсорика, он способен работать в полностью автономном режиме. Технологии навигации и обработки информации помогают управлять транспортным средством безопасно.

Шаттл, по данным вуза, будет использоваться, например, для перевозки посетителей в парковых зонах. Разработка уже в течение пяти месяцев проходит испытания в реальных условиях на территории «Технограда». Благодаря собранным данным о работе сенсоров и камер шаттла, инженеры смогли обучить нейронные сети и отработать алгоритмы, позволяющие шаттлу самостоятельно передвигаться по данным GPS/ГЛОНАСС.