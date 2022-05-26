Москва, 26 мая 2022, 18:45 — REGNUM Разработанная для мотоцикла система позволила улучшить связь между компонентами беспилотного SMART шаттла, предсериный прототип которого будет представлен летом 2022 года. Инженеры Московского политехнического университета преобразовали систему, созданную для электромотоцикла, в комплексную сеть внутренних коммуникаций для беспилотного SMART шаттла.
У автобуса высокого уровня сенсорика, он способен работать в полностью автономном режиме. Технологии навигации и обработки информации помогают управлять транспортным средством безопасно.
Шаттл, по данным вуза, будет использоваться, например, для перевозки посетителей в парковых зонах. Разработка уже в течение пяти месяцев проходит испытания в реальных условиях на территории «Технограда». Благодаря собранным данным о работе сенсоров и камер шаттла, инженеры смогли обучить нейронные сети и отработать алгоритмы, позволяющие шаттлу самостоятельно передвигаться по данным GPS/ГЛОНАСС.